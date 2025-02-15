Зеленский посоветовал сменить гражданство недовольным отсутствием выборов

Зеленский заявил, что не против обсуждения выборов в стране, но украинцы их проведения не хотят, поскольку сейчас они достаточно мобилизованы и едины. Мэр Киева предрекал борьбу на уничтожение в случае выборов после окончания боев

Владимир Зеленский (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что украинцы против проведения выборов во время военных действий, а гражданам, которые выступают за, посоветовал сменить гражданство.

В своем выступлении президент Украины сказал, что сам «готов говорить о выборах», но «украинцы не хотят этого». По его словам, важно сохранить мобилизованность, которая сейчас есть среди украинцев.

«Нам нужно единство во время войны. Если кому-то [из украинцев] не нравится [отсутствие выборов на Украине], они могут выбрать другое гражданство», — сказал Зеленский (цитата по «Страна UA»).

В феврале мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться «болезненным компромиссом» через один-два месяца, а после этого начнутся выборы с «борьбой на уничтожение» всех политических сил «примерно с теми же лозунгами».

Кличко выразил обеспокоенность тем, что выборы могут пройти с общественным противостоянием, так как в некоторых странах после военных действий, «учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили».

Российское руководство считает власть в Киеве нелегитимной из-за истечения срока полномочий Зеленского. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что для приведения «положения дел в Киеве в соответствие с Конституцией» Украины необходимо провести выборы.

В Германии 14 февраля началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Она продлится до 16 февраля. Главной темой конференции в первый день стала военная операция России на Украине.