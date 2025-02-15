Зеленский посоветовал сменить гражданство недовольным отсутствием выборов
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что украинцы против проведения выборов во время военных действий, а гражданам, которые выступают за, посоветовал сменить гражданство.
В своем выступлении президент Украины сказал, что сам «готов говорить о выборах», но «украинцы не хотят этого». По его словам, важно сохранить мобилизованность, которая сейчас есть среди украинцев.
«Нам нужно единство во время войны. Если кому-то [из украинцев] не нравится [отсутствие выборов на Украине], они могут выбрать другое гражданство», — сказал Зеленский (цитата по «Страна UA»).
В феврале мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться «болезненным компромиссом» через один-два месяца, а после этого начнутся выборы с «борьбой на уничтожение» всех политических сил «примерно с теми же лозунгами».
Кличко выразил обеспокоенность тем, что выборы могут пройти с общественным противостоянием, так как в некоторых странах после военных действий, «учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили».
Российское руководство считает власть в Киеве нелегитимной из-за истечения срока полномочий Зеленского. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что для приведения «положения дел в Киеве в соответствие с Конституцией» Украины необходимо провести выборы.
В Германии 14 февраля началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Она продлится до 16 февраля. Главной темой конференции в первый день стала военная операция России на Украине.
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