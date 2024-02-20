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В РПЦ сочли отходом от нравственного учения решение Ватикана по гей-парам

Комиссия РПЦ: благословение гей-пар – отход Ватикана от нравственного учения
Ватикан разрешил католическим священникам благословлять гей-пары, но подчеркнул, что это не должно напоминать обряд венчания. РПЦ называла однополые союзы грехом и заявляла, что никогда их не признает

Решение Ватикана разрешить католическим священникам благословлять однополые пары является «резким отходом от христианского нравственного учения», считают участники Синодальной библейско-богословской комиссии Российской православной церкви (РПЦ).

Заседание комиссии состоялось 20 февраля, там в том числе обсуждалась декларация Fiducia supplicans. В декабре ее выпустила Ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая священная инквизиция).

Документ, одобренный Папой римским Франциском, позволяет католическим священникам благословлять «не соответствующие нормам» пары, в том числе однополые.

При этом в декларации подчеркивается, что доктрина церкви в отношении браков не меняется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков. Кроме того, благословение не должно быть похоже на обряд венчания.

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Папа Римский Франциск называл гомосексуальность грехом, но выступал против законов, которые криминализуют ее. Понтифик также выступал в поддержку однополых гражданских союзов и высказывался за то, чтобы гомосексуалы и транссексуалы могли принимать крещение и участвовать в других церковных таинствах.

Патриарх Кирилл называл однополые отношения грехом. Он заявлял, что РПЦ «категорически не признаёт и никогда не признает» подобные союзы и браки. 

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В ноябре 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. В прошлом году в стране также вступил в силу закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и смены пола. С 2013 года в России также действует запрет на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
однополые пары Ватикан РПЦ
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