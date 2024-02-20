В РПЦ сочли отходом от нравственного учения решение Ватикана по гей-парам

Ватикан разрешил католическим священникам благословлять гей-пары, но подчеркнул, что это не должно напоминать обряд венчания. РПЦ называла однополые союзы грехом и заявляла, что никогда их не признает

Решение Ватикана разрешить католическим священникам благословлять однополые пары является «резким отходом от христианского нравственного учения», считают участники Синодальной библейско-богословской комиссии Российской православной церкви (РПЦ).

Заседание комиссии состоялось 20 февраля, там в том числе обсуждалась декларация Fiducia supplicans. В декабре ее выпустила Ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая священная инквизиция).

Документ, одобренный Папой римским Франциском, позволяет католическим священникам благословлять «не соответствующие нормам» пары, в том числе однополые.

При этом в декларации подчеркивается, что доктрина церкви в отношении браков не меняется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков. Кроме того, благословение не должно быть похоже на обряд венчания.

Папа Римский Франциск называл гомосексуальность грехом, но выступал против законов, которые криминализуют ее. Понтифик также выступал в поддержку однополых гражданских союзов и высказывался за то, чтобы гомосексуалы и транссексуалы могли принимать крещение и участвовать в других церковных таинствах.

Патриарх Кирилл называл однополые отношения грехом. Он заявлял, что РПЦ «категорически не признаёт и никогда не признает» подобные союзы и браки.

В ноябре 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. В прошлом году в стране также вступил в силу закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и смены пола. С 2013 года в России также действует запрет на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних.