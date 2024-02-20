В правительстве не поддержали уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

В кабмине не поддержали уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду

Депутат Нина Останина предложила дополнить УК тремя статьями, в правкомиссии отправили проект на доработку. После признания экстремистским «международного движения ЛГБТ» за участие в нем может грозить уголовная ответственность

Нина Останина (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отправила на доработку проект поправок главы комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной (КПРФ) об уголовной ответственности за повторные случаи пропаганды ЛГБТ, передает «Коммерсантъ». В ноябре 2023-го Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Останина предложила дополнить Уголовный кодекс тремя статьями, 151.3–151.5, — об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, пропаганду педофилии и распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения для лиц, которые получили административное наказание за аналогичное действие. С похожей инициативой депутат выступила в декабре 2022 года, поправки подразумевали до пяти лет лишения свободы.

В заключении правкомиссии говорится, что указанные действия при наличии юридически значимых обстоятельств» можно квалифицировать по другим статьям УК — о развратных действиях (ст. 135), незаконном изготовлении порнографии (ст. 242), обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1) Это может привести к правовой коллизии, допускают в комиссии.

В отзыве отмечается также, что поправки к КоАП об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ вступили в силу относительно недавно, в декабре 2022-го, и «достаточная правоприменительная практика реализации указанного закона еще не сформирована».

Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев отметил, что после ноябрьского решения Верховного суда участие в деятельности «международного движения ЛГБТ» уже может подпадать под уголовную статью — ч. 2 ст. 282.2 УК, по которой грозит до шести лет лишения свободы.