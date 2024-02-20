Экс-главу Севастополя Овсянникова освободили из-под ареста в Лондоне
Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного в январе в Лондоне, освободили под залог по решению судьи, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Рассмотрение его дела по существу начнется 10 марта, 5 марта состоятся еще одни предварительные слушания.
Овсянникова задержали 22 января в его лондонском доме по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег.
С 2017 и до 2022 года Овсянников находился под санкциями Британии, ЕС и США. Однако в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. Губернатором Севастополя он был в 2016-2019 годах.
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