Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне
Экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова задержала полиция Великобритании, сообщает газета The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).
Материал The Times опубликован только в бумажной версии издания, его содержание приводит ТАСС. Задержание политика прошло в его доме в Лондоне, 22 января. Предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля. Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег.
По данным The Times, Овсянников получал переводы на общую сумму в 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято 77,5 тыс. фунтов ($98,5 тыс.) наличными.
С 2017 и до 2022 года Овсянников находился под санкциями Великобритании, ЕС и США. Однако в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. Суд постановил, что для продления санкций, введенных в период работы экс-чиновника на госслужбе, требуются убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и «дестабилизирующего влияния на Украину» после ухода с должностей.
Овсянников в 2016 году стал врио губернатора Севастополя, а затем избрался главой города. В июле 2019 года он попросил президента России Владимира Путина уволить его с поста губернатора Севастополя «по собственному желанию». В партии сочли его уход закономерным, указав на выделение городу значительных бюджетных средств. «К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы», — пояснил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
После этого, в октябре, Овсянников перешел на пост замминистра промышленности и торговли России в правительстве Дмитрия Медведева. Но уже весной следующего года он лишился и этого поста после скандала, произошедшего в аэропорту Ижевска, где чиновник нецензурно оскорбил сотрудника из-за проверки перед влетом. После этого Овсянников ушел с госслужбы и занялся бизнесом, в том числе на Кипре.
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