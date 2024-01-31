Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне

Овсянников три года возглавлял Севастополь и около полугода был заместителем главы Минпромторга. На него наложили санкции, но после ухода с госслужбы он добился их снятия. Его задержали в доме в Лондоне

Экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова задержала полиция Великобритании, сообщает газета The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

Материал The Times опубликован только в бумажной версии издания, его содержание приводит ТАСС. Задержание политика прошло в его доме в Лондоне, 22 января. Предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля. Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

По данным The Times, Овсянников получал переводы на общую сумму в 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято 77,5 тыс. фунтов ($98,5 тыс.) наличными.

С 2017 и до 2022 года Овсянников находился под санкциями Великобритании, ЕС и США. Однако в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. Суд постановил, что для продления санкций, введенных в период работы экс-чиновника на госслужбе, требуются убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с российским руководством и «дестабилизирующего влияния на Украину» после ухода с должностей.