Минэнерго предложило Европе проявить инициативу по транзиту через Украину

Страны Европы должны сами выйти с предложением по продолжению транзита газа через Украину, сообщил Николай Шульгинов. Ранее украинская сторона заявляла, что не будет продлевать соответствующий договор

Николай Шульгинов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Страны Европы должны сами выйти с предложением по продолжению транзита газа через Украину, потому что они в этом заинтересованы, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на пресс-конференции в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия», передает корреспондент РБК.

В ответ на вопрос, идут ли переговоры по продолжению транзита, он рассказал: «Переговоров нет, но вы же слышали, как президент сказал? Мы обойдемся. Но я думаю, что это (прекращение транзита через Украину. — РБК), конечно, может создать неопределенность на рынке для потребителей, которые получали газ с этого транзита. Поэтому для них это будет проблема. Это может привести даже к увеличению стоимости [газа]. Но конкретных еще переговоров на эту тему не идет». В январе Шульгинов не исключил, что решение о продлении транзита удастся найти.

«Я думаю, что европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать сами выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы», — резюмировал он.

В августе глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна не намерена вести переговоры с Россией по поводу продления контракта. Но в январе словацкий премьер Роберт Фицо после встречи с украинской делегацией заявил, что транзит может продолжиться в 2025 году. 15 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на встрече с главой украинского Минэнерго сказала, что ЕС не заинтересован в продолжении договора.

Текущий договор по транзиту газа через Украину завершается в конце 2024 года. Он подписан по итогам переговоров между Россией, ЕС и Украиной в конце декабря 2019 года. В рамках договора «Газпром» гарантировал прокачку в течение пяти лет не менее 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м — в 2020 году, и по 40 млрд в 2021–2024 годах.

На газ в рамках договора распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»). «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), созданной в рамках перехода на европейские правила. Размер тарифа не оглашался, но президент Украины Владимир Зеленский тогда оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд (около $31 за 1 тыс. куб. м).

«Качай или плати» — это схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже если груз не был поставлен, должен все равно перевозку оплатить.

В 2022 году Россия в ответ на западные санкции перевела расчеты за газ для «недружественных» стран в рубли. Украина перекрыла одну из точек входа в свою газотранспортную систему (газоизмерительная станция «Сохрановка»). Сегодня транзитные поставки идут только через ГИС «Суджа».

20 февраля представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме 42,4 млн куб. м. Осенью суточная прокачка газа падала до 37,9 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в Западную и Центральную Европу. Прокачка через газопровод Ямал — Европа остановлена в марте 2022 года, а по «Северному потоку-1» поставки прекратились в сентябре 2022 года после взрывов. Российские власти считают это терактом.