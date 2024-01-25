Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться в 2025-м

Фицо заявил о договоренности по транзиту российского газа через Украину

Киев ранее обещал прекратить транзит российского газа в Европу после истечения контракта в конце 2024 года. Премьер Словакии после встречи с делегацией из Киева объявил о шансе продолжить поставки

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Транзит российского трубопроводного газа через Украину может продолжиться в 2025 году, заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом глава правительства Словакии заявил в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Достигнута договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Словакия вследствие этого также сможет продолжить транзит газа, что «пойдет на пользу Австрии и Италии», добавил Фицо. По его предположению, согласование деталей соглашения будет завершено в ближайшее время.

«Газпром» отказался от комментариев Bloomberg. Шмыгаль в публикации по итогам встречи об обсуждении транзита газа не упоминал.

Транзитная ветка через Украину — единственный маршрут поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. За это время «Газпром» обязан прокачать 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. Минэнерго Украины и «Нафтогаз» предупреждали, что не будут договариваться с Москвой о продлении контракта, а нынешний транзит не прерывают из-за потребностей ряда европейских стран. «Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — рассказывал министр Герман Галущенко.

Фицо после избрания в прошлом октябре выступал с резко антиукраинских позиций, заявляя, что Украина «не является суверенным государством» и «должна отказаться от части своей территории в пользу России». Он также прекратил государственную поддержку Киева вооружениями со стороны Братиславы.

Однако в итоговом документе, подписанным с украинским премьером в Ужгороде, он занял противоположную позицию: там сказано о готовности к дальнейшему сотрудничеству, направленному на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с правительством Словакии политику «нового прагматизма», которая принесет пользу обоим государствам. Уверен, что сегодняшняя встреча с премьер-министром Фицо откроет новую страницу в наших отношениях», — пояснил Шмыгаль. Он уточнил, что словацкий премьер пообещал поддержать стремление Киева в Евросоюз и помощь на €50 млрд.

«Между риторикой Фицо существует большое расхождение внутри и за пределами страны», — объяснил бывший глава словацкого МИДа Павол Демеш.