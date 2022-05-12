Киев назвал условие возобновления транзита газа через «Сохрановку»

По словам главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, Украина не будет возобновлять прокачку газа через станцию «Сохрановка» в Луганской области, пока не получит контроль над своей газотранспортной системой

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина не будет возобновлять транзит российского газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области до тех пор, пока Киев не получит контроль над своей газотранспортной системой, заявил Reuters глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, у «Газпрома» достаточно мощностей для поставок в Европу через станцию «Суджа».

10 мая «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки российского газа через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию (КС) «Новопсков», сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Там предложили перенаправить мощности со станции «Сохрановка» на ГИС «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории. Технические возможности ГИС «Суджа» (244 млн куб. м газа в сутки) позволяют продолжать поставки недостающих объемов газа по контрактам, говорили в компании. На следующий день «Газпром» перекрыл подачу топлива по российскому газопроводу «Союз» — таким образом, был приостановлен транзит через ГИС «Сохрановка», сообщил украинский оператор.

В «Газпроме» заявили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств и не видят препятствий для продолжения транзита через станции «Сохрановка». Компания сообщила о невозможности перенести транзит на ГИС «Суджа» из-за особенностей российской потоковой схемы. 11 мая «Газпром» сократил прокачку газа транзитом через Украину на 25%, до 72 млн куб. м против 95,2 млн куб. м днем ранее.

12 мая «Оператор ГТС Украины» заявил, что «Газпром» не воспользовался возможностью увеличения транзита в ЕС через ГИС «Суджа».