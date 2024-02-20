Суд заочно арестовал Леонида Гозмана и Константина Сонина по делу о фейках

Суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана и экономиста Константина Сонина (оба внесены в список иноагентов) за распространение фейков об армии. Оба сейчас находятся за пределами России

Леонид Гозман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Гагаринский районный суд города Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана (внесен в реестр иноагентов). Его обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах России.

В сентябре 2022-го адвокат политика сообщал, что тот покинул Россию и улетел в Израиль.

Чуть позже суд заочно арестовал экономиста Константина Сонина (признан иноагентом) также по делу о распространении фейков о вооруженных силах России.

Заочно арестовать Гозмана и Сонина просило следствие 15 февраля, но заседание отложили«для предоставления дополнительных документов о причастности и уведомлений».

Леонид Гозман — бывший сопредседатель «Союза правых сил». Дело о фейках про армию против него возбудили в конце декабря. Гозман был признан иноагентом в мае прошлого года. В июле 2022 года политик рассказывал РБК, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть паспорт Израиля). В августе того же года Гозмана арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Поводом для этого стали его посты в соцсетях.

Константин Сонин — бывший проректор ВШЭ и профессор Чикагского университета. Он уехал из страны еще в 2015 году, в марте 2023 прошлого года против него возбудили дело из-за фейков об армии, а объявили в розыск в мае.

По состоянию на 20 февраля, по данным Минюста, в реесстре иноагетов числятся 769 физических лиц и организаций.

В июне 2022 года Госдума приняла закон, по которому иноагентами могут быть признаны те лица, кто не получает иностранного финансирования, но получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием». До этого критерием включения в реестр было осуществление политической деятельности при иностранном финансировании.