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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск экономиста Константина Сонина

МВД объявило в розыск профессора Чикагского университета, экономиста Константина Сонина
Сонин — бывший проректор ВШЭ и профессор Чикагского университета. Он уехал из страны еще в 2015 году, в мае против него возбудили дело из-за фейков об армии
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Константин Сонин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

МВД объявило в розыск профессора Чикагского университета, бывшего преподавателя Высшей школы экономики, экономиста Константина Сонина. Карточка с данными профессора размещена в базе розыска МВД.

В графе «Основание для розыска» сказано: «Разыскивается по статье УК».

Сонин работал в НИУ ВШЭ с 2007 года. Он был научным руководителем факультета экономических наук. В 2014 году он ушел с поста проректора ВШЭ, а через год уехал из страны. Из ВШЭ его уволили прошлым летом.

В марте СК возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, распространявшего в своем телеграм-канале «заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции». По данным источников ТАСС и «Интерфакса», речь шла именно о Сонине.

Дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической или другой ненависти). Предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следователи считают, что подозреваемый публиковал недостоверные сведения в своем телеграм-канале с апреля по июль 2022 года и дискредитировал не только армию, но и органы государственной власти. «Согласно заключению экспертов, данные публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации по признаку принадлежности к социальной группе», — заявили в СК.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Константин Сонин розыск МВД экономист

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