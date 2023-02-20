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Война санкций ,  
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Сербия откажется от покупки российских МиГ-29 ради самолетов из Франции

Президент Сербии Вучич допустил покупку истребителей у Франции из-за проблем с МиГ-29
В 2021 году Сербия выбирала между истребителями из России и Франции, но к началу этого года военные закупки у Москвы стали «почти невозможными». Проблемы вызывает импорт деталей для уже имеющихся МиГ-29, объяснил Вучич
МиГ-29
МиГ-29 (Фото: Getty Images)

Сербия увеличит расходы на модернизацию армии, в том числе для возможной закупки французских истребителей Rafale, так как из-за международных санкций обслуживание российских МиГ-29 стало затруднительным, заявил президент республики Александр Вучич, пишет Bloomberg.

Прежде Белград полагался на российские МиГ-29, после февраля прошлого года закупка запчастей стала почти невозможной, объяснил он, указав, что «сейчас вы почти ничего не можете импортировать из России или почти ничего, что имеет военное назначение». «Не из-за русских», — подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также отметил, что армия должна стать «намного, намного сильнее». Он заявил, что другие европейские страны уже нарастили военные бюджеты, описав ситуацию фразой «правительства тратятся на оборону как пьяные миллионеры».

Сербия может в 2023 году потратить на оборону более €700 млн сверх установленного плана в $1,5 млрд, напоминает Bloomberg. Средства планируется направить на модернизацию танков, закупку еще 200 единиц бронетехники, боевых дронов и привлечение новых военнослужащих в элитные подразделения. Покупка истребителей Rafale может обойтись еще в €3 млрд.

Еще в конце декабря 2021 года в Минобороны Сербии выбирали между российскими и французскими истребителями. Министр Небойша Стефанович тогда говорил, что Белград больше склоняется к Rafale, но окончательное решение будет принято только после тщательно анализа ситуации, поскольку «речь идет об очень дорогих вещах».

Весной 2022 года президент Сербии рассказал, что страна ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей, а также с «еще одной страной о еще 12 самолетах», но подержанных. Он тогда не уточнил, о какой стране речь.

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Сербия в прошлом году не присоединилась к международным санкциям против России, но осудила военную операцию на Украине. Вучич называл это решение вынужденным и предупреждал, что в какой-то момент стране придется присоединиться и к ограничительным мерам против Москвы. 

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада», — оценивали ситуацию в Кремле.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия Александр Вучич МиГ-29 истребители Франция
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