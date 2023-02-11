Вучич предсказал Сербии положение «между молотом и наковальней»

В ближайшие 5-6 месяцев произойдет эскалация конфликта на Украине, а также ситуации вокруг Косово, заявил Вучич. Он считает, что Сербия окажется между Евросоюзом и Россией как «между молотом и наковальней»

Мир в ближайшие полгода ожидает самый большой кризис со времен Второй мировой войны, произойдет эскалация боевых действий на Украине, а также ситуации вокруг Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Он выразил надежду, что «некоторые люди» поймут, что эскалация не нужна, и постараются снизить напряженность. Вучич считает, что единство западных стран в поддержке Украины противостоит наступившему в России после решения Запада отправить Киеву танки «единства русского народа». Если пять месяцев назад не было сомнений в победе Украины с поддержкой Запада, то теперь все не так однозначно, утверждает сербский президент.

По мнению Вучича, Запад не хочет, чтобы Россия имела влияние на Балканах, потому Сербия окажется «между молотом и наковальней», поскольку, с одной стороны, идет «по европейскому пути», а с другой — не хочет отказываться от русской культуры.

На вопрос о том, когда Белграду придется делать выбор, Вучич ответил: «Позвольте нам продолжать так долго, как мы можем. Я скажу, когда придет время, что мы должны выбирать, я не буду ничего скрывать от людей» (цитата по Kurir).

Материал дополняется