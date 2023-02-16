Вучич увидел в акции с российскими флагами «фальшивый патриотизм»

В Белграде прошел митинг правой оппозиции, демонстранты требовали от Вучича не признавать Косово, звучали угрозы его убийства. Президент Сербии назвал их «антисербскими» протестующими с поддельным патриотизмом

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Сербию не получится дестабилизировать ложью, небольшим количеством оружия и «связями в другом государстве», оправдываясь патриотизмом, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире Pink TV после акции протеста праворадикальной оппозиции в Белграде. Запись опубликована на его YouTube-канале.

«Я не знаю, являются ли они [демонстранты] пророссийскими, но знаю, что они антисербские, потому что все делают против своего народа <...>. В отличие от них, у меня есть убеждения», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Выступая тем же вечером на церемонии Дня государственности в Сретеньской академии он подчеркнул, что никакие «казачьи сходки», пустые лозунги и «никакой фальшивый, но громкий патриотизм» не защитят права сербов. Жители Сербии обязаны помнить, сколько жертв принесено ради защиты страны, отметил президент республики.

Вечером в среду, 15 февраля в центре Белграда прошел митинг, в котором приняли участие ультраправые движения. Некоторые из участников принесли российские флаги, пишет ТАСС, они протестовали против «франко-германского» плана урегулирования в Косово и обвиняли президента в готовности принять предложение Запада о признании независимости края. Как указывает Pink TV, члены демонстрации открыто угрожали Вучичу убийством.

Президент Сербии затем провел срочное совещание с главами органов безопасности.

В Госдепартаменте США ранее указали, что Вашингтон полностью поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, а «конечной целью должно быть взаимное признание». «Мы считаем, что все страны региона должны признать друг друга, должны снизить торговые барьеры, должны помочь решить некоторые проблемы, оставшиеся с 1990-х годов, и двигаться вперед к европейской интеграции», — отметило Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

«Взаимное признание?! Мечтайте!» — ответил на это Вучич.