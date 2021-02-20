Кремль увидел риск военного решения в Донбассе после санкций Зеленского

Президент Украины ввел санкции против трех украинских телеканалов и их владельца, депутата Рады от партии Виктора Медведчука. Накануне ограничения были введены и против самого Медведчука. Он назвал их незаконными

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Введение Украиной санкций против депутата Верховной рады Виктора Медведчука свидетельствует о наступлении реакции в стране, которая может привести к военному решению в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере», — сказал он.

По словам Пескова, Москва видит репрессивные меры в отношении СМИ, граждан Украины, а также ведущих политиков Украины. «Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины», — считает пресс-секретарь.

Кроме того, как отметил Песков, Россия видит ухудшение социального положения на Украине, включая рост цен на ЖКХ. «Поскольку речь идет о нашем соседе, подобная экономическая ситуация вкупе с проявлением реакции внутренней — это предмет для серьезной обеспокоенности», — добавил он.