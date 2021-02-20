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Украинский кризис ,  
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Кремль увидел риск военного решения в Донбассе после санкций Зеленского

Президент Украины ввел санкции против трех украинских телеканалов и их владельца, депутата Рады от партии Виктора Медведчука. Накануне ограничения были введены и против самого Медведчука. Он назвал их незаконными
Фото: Сергей Ваганов / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ваганов / EPA / ТАСС

Введение Украиной санкций против депутата Верховной рады Виктора Медведчука свидетельствует о наступлении реакции в стране, которая может привести к военному решению в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере», — сказал он.

По словам Пескова, Москва видит репрессивные меры в отношении СМИ, граждан Украины, а также ведущих политиков Украины. «Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины», — считает пресс-секретарь.

СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены
Политика
Виктор Медведчук

Кроме того, как отметил Песков, Россия видит ухудшение социального положения на Украине, включая рост цен на ЖКХ. «Поскольку речь идет о нашем соседе, подобная экономическая ситуация вкупе с проявлением реакции внутренней — это предмет для серьезной обеспокоенности», — добавил он.

Отвечая на вопрос, виден ли в происходящем на Украине американский след, Песков сказал, что США не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании военного потенциала. «Такая помощь поступает. <...> Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует самые горячие украинские головы на проявление агрессивности», — подчеркнул он, отметив, что это не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы.

Власти Украины имеют право вводить санкции в отношении собственных граждан в соответствии с документом, принятым Верховной радой в 2014 году. Под ограничения могут попасть украинцы, которые подозреваются по статьям, связанным с террористической деятельностью.

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Технологии и медиа
Фото:РИА Новости


2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов — «112 Украина», NewsOne, ZIK — и их владельца, депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Санкции ввели на пять лет, они предполагают блокировку активов, запрет на передачу своих прав на объекты интеллектуальной собственности и остановку вещания. Под президентские санкции также попали молдавская и португальская авиакомпании JET4U S.R.L. и JET4U LDA, самолетами которой, как писали украинские СМИ, пользовались Медведчук и Козак для полетов в Россию.

Глава государства объяснил санкции тем, что телеканалы занимались пропагандой, финансируемой «страной-агрессором», и подрывали евроинтеграцию Украины. Медведчук назвал санкции незаконными, заявив, что по украинским законам ограничения могут вводиться только против других государств или иностранных граждан.

Накануне, 19 февраля, санкции были введены и в отношении самого Медведчука, а также его супруги Оксаны Марченко. Ограничения затронут все имущество депутата и его жены.

Авторы
Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
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