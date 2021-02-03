СМИ связали санкции Киева против европейской авиакомпании с Медведчуком

Также в сообщении на сайте СБУ сказано, что санкции применены «за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства».
«На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаний такие санкции как приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», — говорится в сообщении.
В итоге эти санкции вошли в финальную версию документа, кроме того, авиакомпаниям запретили выводить капиталы за пределы Украины.
Санкции введены «до окончания оккупации Крыма или вступления
в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией Крымского полуострова».
Медведчук неоднократно приезжал в Россию, в том числе после 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Например, в августе 2019 года он приезжал в Москву и посещал украинских заключенных, которые содержались в СИЗО «Лефортово». Это произошло на фоне сообщений о подготовке к обмену заключенными между Россией и Украиной.
В марте 2020 года Медведчук провел встречу в России с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Осенью того же года Медведчук встретился в «Ново-Огарево» с президентом Владимиром Путиным. Они в том числе обсуждали отмену санкций против некоторых предприятий Украины.
Во вторник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский также одобрил введение санкций против нескольких украинских телеканалов, в том числе трех, принадлежащих Козаку («112», NewsOne, ZiK). Президент объяснил ограничения пророссийской позицией каналов и заявил, что Киев поддерживает свободу слова, но не «пропаганду, финансируемую страной-агрессором».
Тогда же «112», NewsOne и ZiK отключили от вещания. В «Оппозиционной платформе — За жизнь» возмутились санкциями против телеканалов, заявив, что ограничения призваны «заткнуть рот» тем, кто говорит людям правду о проблемах в стране. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал действия Зеленского вызовом народу Украины.