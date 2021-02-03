СМИ связали санкции Киева против европейской авиакомпании с Медведчуком

Ранее Зеленский утвердил санкции против филиалов авиакомпании JET4U в Молдавии и Португалии. По данным СМИ, это связано с самолетами Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые якобы летали на них в Россию

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Санкции, которые ранее утвердил президент Владимир Зеленский против зарегистрированной в Молдавии авиакомпании JET4U S.R.L и зарегистрированной в Португалии JET4U LDA, связаны с самолетами, которыми пользовались лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат от той же партии Тарас Козак, сообщают «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и издание «Зеркало недели» со ссылкой на «высокопоставленных чиновников СБУ».

По их данным, политики пользовались лайнерами для полетов в Россию. Самолеты были зарегистрированы в Молдавии для того, чтобы избежать попадания под американские санкции, уточняют СМИ.

РБК направил запрос в Jet4U Group.

Решение о введении санкций против авиакомпании было подписано президентом еще 29 января, следует из документа, размещенного на сайте главы государства. В указе говорится, что президент вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о применении санкций.