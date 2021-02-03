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СМИ связали санкции Киева против европейской авиакомпании с Медведчуком

Ранее Зеленский утвердил санкции против филиалов авиакомпании JET4U в Молдавии и Португалии. По данным СМИ, это связано с самолетами Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые якобы летали на них в Россию
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Санкции, которые ранее утвердил президент Владимир Зеленский против зарегистрированной в Молдавии авиакомпании JET4U S.R.L и зарегистрированной в Португалии JET4U LDA, связаны с самолетами, которыми пользовались лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат от той же партии Тарас Козак, сообщают «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и издание «Зеркало недели» со ссылкой на «высокопоставленных чиновников СБУ».

По их данным, политики пользовались лайнерами для полетов в Россию. Самолеты были зарегистрированы в Молдавии для того, чтобы избежать попадания под американские санкции, уточняют СМИ.

РБК направил запрос в Jet4U Group.

Решение о введении санкций против авиакомпании было подписано президентом еще 29 января, следует из документа, размещенного на сайте главы государства. В указе говорится, что президент вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о применении санкций.

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Виктор Медведчук и Владимир Путин

Также в сообщении на сайте СБУ сказано, что санкции применены «за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства».

«На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаний такие санкции как приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», — говорится в сообщении.

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В итоге эти санкции вошли в финальную версию документа, кроме того, авиакомпаниям запретили выводить капиталы за пределы Украины.

Санкции введены «до окончания оккупации Крыма или вступления
в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией Крымского полуострова».

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Владимир Зеленский

Медведчук неоднократно приезжал в Россию, в том числе после 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Например, в августе 2019 года он приезжал в Москву и посещал украинских заключенных, которые содержались в СИЗО «Лефортово». Это произошло на фоне сообщений о подготовке к обмену заключенными между Россией и Украиной.

В марте 2020 года Медведчук провел встречу в России с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Осенью того же года Медведчук встретился в «Ново-Огарево» с президентом Владимиром Путиным. Они в том числе обсуждали отмену санкций против некоторых предприятий Украины.

Во вторник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский также одобрил введение санкций против нескольких украинских телеканалов, в том числе трех, принадлежащих Козаку («112», NewsOne, ZiK). Президент объяснил ограничения пророссийской позицией каналов и заявил, что Киев поддерживает свободу слова, но не «пропаганду, финансируемую страной-агрессором».

Тогда же «112», NewsOne и ZiK отключили от вещания. В «Оппозиционной платформе — За жизнь» возмутились санкциями против телеканалов, заявив, что ограничения призваны «заткнуть рот» тем, кто говорит людям правду о проблемах в стране. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал действия Зеленского вызовом народу Украины.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Любовь Порываева
Владимир Зеленский санкции Виктор Медведчук авиакомпания
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