Порошенко поручил подготовиться к смене формата операции в Донбассе

Закон о реинтеграции Донбасса позволит «сменить формат операции в Донбассе», заявил президент Украины Петр Порошенко. Он попросил предложить ему кандидатуру командующего силами в регионе

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / Reuters)

Украинский лидер Петр Порошенко на заседании военного кабинета заявил, что в связи с подписанием закона о реинтеграции Донбасса ждет предложений об изменении формата операции в Донбассе «в кратчайшие сроки».

«Этот закон фиксирует наше право на самооборону согласно 51-й статье Устава ООН. Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ [Вооруженных сил Украины]», — заявил Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина». «Прошу предложить мне кандидатуру командующего объединенными силами, предоставить предложения относительно положения об объединении в оперативный штаб, стратегический замысел использования Вооруженных сил, других составляющих обороны», — добавил он.

Помимо этого он объявил о подготовке «консолидированных претензий» к России, в котором будет обязывать Москву полностью возместить все убытки, которые власти Украины понесли на проведение военной операции на востоке страны.

Во вторник, 20 февраля, Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», более известный как закон о реинтеграции Донбасса. Трансляция заседания с президентом велась на его странице в Facebook.

«Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами», — сказал Порошенко.

Порошенко также назвал Россию агрессором и подчеркнул, что украинский народ и «добровольцы <...> разрушили планы самых высоких кабинетов Кремля». Он заявил, что как главнокомандующий он нацелен на то, чтобы вернуть под контроль Киева территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«В этом законе мы квалифицируем Россию как государство-агрессор. Определенно, что именно Россия оккупировала наши территории», — добавил он.​

Подписанный Порошенко закон дает Киеву право применять необходимые силы и средства для противодействия тем действиям со стороны России, которые украинские власти называют агрессией. Документ также устанавливает особый порядок въезда украинских граждан на территории ДНР и ЛНР. ​

Глава ДНР Александр Захарченко после принятия закона Верховной радой говорил, что закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские договоренности. По его словам, закон «позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение».​ В российском МИДе называли закон о реинтеграции «подготовкой к войне».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказывал, что закон о реинтеграции не исключает освобождение территорий ДНР и ЛНР «силовым путем». «Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки», — заявлял он в середине февраля.