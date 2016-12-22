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Рада приняла закон о Донбассе с упоминанием России как страны-агрессора
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Рада приняла закон о Донбассе с упоминанием России как страны-агрессора
Украинский кризис, 12:42
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Рада приняла закон о Донбассе с упоминанием России как страны-агрессора
За принятие документа проголосовали 280 депутатов. В тексте закона отдельные районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными Россией территориями
Фото: Сергей Харченко / Zuma / TASS

Верховная рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях — так называемый закон о реинтеграции Донбасса, передает телеканал «112 Украина». За принятие закона проголосовали 280 депутатов.

Документ признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией территориями. Сама Россия в тексте закона упоминается  в качестве государства-агрессора. 

На Россию возлагается ответственность за материальный ущерб Украине, а также за моральный и материальный ущерб людям, проживающим на этих территориях. «Временная оккупация» со стороны России в документе называется незаконной, она «не создает никаких территориальных прав» для Москвы.

Согласно документу, Киев вправе применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России. Этими силами руководит Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, документ устанавливает особый порядок въезда украинцев на «временно оккупированные» территории. На границе с ДНР и ЛНР формируются секторы безопасности, на территории которых сотрудники госорганов имеют особые полномочия.

Перед голосованием депутаты рассмотрели ряд поправок, одна из них предусматривала денонсацию договора о дружбе с Россией. Поправка не набрала необходимого числа голосов. За нее проголосовали 104 депутата, для принятия поправки необходимо набрать 226 голосов.

Депутат Ирина Винник заявила, что поправка получила отрицательный отзыв профильного комитета, так как заключенный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной закрепляет принцип нерушимости границ между двумя странами (такое положение содержится в ст. 2 и 3 этого договора).

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Накануне, 17 января, украинские депутаты также отказались поддержать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией. Ее поддержали только 72 законодателя.

Президент Петр Порошенко приветствовал принятие закона в украинском парламенте. На своей странице в Facebook он написал, что в законе содержится «ключевой сигнал» о том, что Киев будет стремиться к реинтеграции «оккупированных украинских земель» политико-дипломатическим путем. «Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины!» — подчеркнул Порошенко.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские договоренности, передает «РИА Новости». «​Порошенко заявил, что [закон] позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать, и для этого делает политическую платформу», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что закон «может поставить крест на минских соглашениях». «А эти соглашения являются спасительными для всех участников конфликта, я говорю про киевскую власть, ДНР и ЛНР. Просто цинизм принятия такого закона очевиден. Если вы считаете Россию страной-агрессором, то почему с ней с каждым годом растет товарооборот, почему решили снова покупать наш российский газ?» — сказал он.

Первое чтение законопроект прошел в октябре прошлого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя упоминание России как страны-агрессора, отмечал, что «чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой».

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: Украина , Верховная рада , Крым , Донбасс
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