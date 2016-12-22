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МИД назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне»
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МИД назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне»
Украинский кризис, 18 янв, 20:00
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МИД назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне»
Киев пытается переложить ответственность за происходящее на востоке Украины на Россию, считают в МИДе. В законопроекте о реинтеграции Донбасса ДНР и ЛНР названы «оккупированными территориями», а Россия — «государством-агрессором»
Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (Фото: Алексей Чумаченко / ИнА «Украинское фото»)

Принятый Верховной радой Украины во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса законодательно закрепил линию Киева на решение проблемы этого региона силовым путем, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

В МИДе отметили, что объединенный оперативный штаб, создание которого предусматривается законопроектом, сможет использовать вооруженные силы «против мирного населения на всей территории страны» и «без формального введения военного положения».

«Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — заключили в министерстве.

Обвинения России в оккупации территории Украины и установление подконтрольной администрации в Донбассе во внешнеполитическом ведомстве называют попыткой Киева снять с себя ответственность за «те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины». Власти страны также пытаются переложить вину за происходящее на Москву, говорится в комментарии ведомства.

«Ни о какой «реинтеграции» речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат», — заявили в Москве. Также подчеркивается, что принятие документа о Донбассе совпало по времени с решением США поставить Киеву летальное оружие.

Рада приняла законопроект во втором чтении в четверг, 18 января, за него проголосовали 280 депутатов. ДНР и ЛНР называются в нем «оккупированными территориями», а Россия называется «государством-агрессором», на котором лежит ответственность за причиненный Украине и украинцам ущерб.

Украинскому правительству разрешается применять все необходимые средства, чтобы противостоять «российской агрессии».

Президент страны Петр Порошенко принятие закона поприветствовал.

В ДНР расценили принятый закон как нарушение минских соглашений, глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что теперь «украинская военщина» сможет ввести военное положение.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о тревоге и беспокойстве в связи с принятием закона. По ее словам, он «похоронил минские соглашения» и не способствует урегулированию конфликта на востоке Украины.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Украина , МИД , Донбасс
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