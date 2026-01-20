 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Вооруженные силы России в ночь на 20 января нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетики Украины, сообщило Минобороны.

Целями стали также объекты транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, и цеха по производству дальних беспилотников.

Удар был нанесен дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, в нем участвовали беспилотные аппараты.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.

В Киеве после взрывов начались перебои со светом и водой
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ночью о взрывах сообщили власти нескольких украинских городов, в том числе Киева. После этого мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что без тепла осталось множество многоэтажных домов. На левом берегу Днепра также возникли проблемы с электроэнергией.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны ВПК Украина энергетика
Материалы по теме
В Киеве после взрывов начались перебои со светом и водой
Политика
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Политика
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Россиянка вылетела с Australian Open после победы 6:0 в первом сете Спорт, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Неизвестный перевел биткоины стоимостью $85 млн после 13 лет бездействия Крипто, 13:40
Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным Спорт, 13:39
Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России Экономика, 13:36
Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться Политика, 13:34
Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией Политика, 13:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию Политика, 13:22
ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма Политика, 13:21
«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС Общество, 13:15
Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью» Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Где россияне отдыхали на новогодние каникулы в 2026 году Недвижимость, 13:09