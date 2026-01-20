Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины
Вооруженные силы России в ночь на 20 января нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетики Украины, сообщило Минобороны.
Целями стали также объекты транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, и цеха по производству дальних беспилотников.
Удар был нанесен дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, в нем участвовали беспилотные аппараты.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.
Ночью о взрывах сообщили власти нескольких украинских городов, в том числе Киева. После этого мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что без тепла осталось множество многоэтажных домов. На левом берегу Днепра также возникли проблемы с электроэнергией.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
