Политика⁠,
Дмитриев прибыл на Давосский форум

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости)

Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом он сообщил на своей странице в Х.

«Прибыл в Давос», — написал Дмитриев, сопроводив сообщение картинкой с надписью «Давос. Место, где глобалисты обсуждают крах глобализма. Конец их нового миропорядка?»

Материал дополняется

