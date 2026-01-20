Дмитриев прибыл на Давосский форум
Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом он сообщил на своей странице в Х.
«Прибыл в Давос», — написал Дмитриев, сопроводив сообщение картинкой с надписью «Давос. Место, где глобалисты обсуждают крах глобализма. Конец их нового миропорядка?»
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика