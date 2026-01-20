Дмитриев прибыл на Давосский форум

Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости)

Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом он сообщил на своей странице в Х.

«Прибыл в Давос», — написал Дмитриев, сопроводив сообщение картинкой с надписью «Давос. Место, где глобалисты обсуждают крах глобализма. Конец их нового миропорядка?»

