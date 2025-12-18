Зеленский сообщил о дефиците некоторых ракет для ПВО

Для некоторых систем ПВО Украине не хватает ракет, заявил Зеленский, отметив необходимость финансовой поддержки Киева. В ЕС обсуждают возможность предоставления кредита Украине за счет российских активов

Фото: Omar Marques / Getty Images

У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. Трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает», — сказал Зеленский.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Украинский президент выступал на полях саммита ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вопрос финансирования Украины в том числе за счет замороженных в Европе российских активов. Зеленский предупредил, что если к весне Украина не получит финансовую помощь, производство дронов в стране снизится в разы. По его оценке, дефицит бюджета Киева без поддержки в следующем году может составить €45-50 млрд.

В ЕС говорили, что саммит не окончится, пока не будет принято решение о предоставлении кредита Украине: за счет бюджета Евросоюза или за счет российских активов («репарационный кредит»). Против последнего выступает Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear, в котором находится большая часть замороженных средств. По словам Зеленского, у него был «хороший» разговор с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером.

Последний перед заседанием заявил, что Бельгия продолжит настаивать на принятии своих условий для использования российских активов, основным из которых остаются юридические гарантии.

Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и предупреждает о «серьезных последствиях». ЦБ на прошлой неделе подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear на 18 трлн руб.