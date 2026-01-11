 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко заявил о неспособности ПВО защитить Киев

Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр украинской столицы вновь призвал жителей города по возможности уезжать в другие регионы
Виталий&nbsp;Кличко
Виталий Кличко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская ПВО в ее нынешнем состоянии не имеет необходимых ресурсов для эффективного отражения налетов даже в Киеве. В интервью газете Bild он вновь призвал страны Запада предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

Оценивая нынешнюю ситуацию в Киеве, Кличко признал, что без тепла остаются более тысячи домов, есть перебои с водоснабжением. По его словам, в ближайшие дни ожидаются холода, а потому сложная обстановка в городе сохранится.

Мэр заявил, что власти делают все для восстановления подачи тепла, однако все равно посоветовал, тем, у кого есть такая возможность, уехать из города к друзьям или родственникам. «Популярная это мера или нет, но мы сталкиваемся с серьезными проблемами, которые предстоит решить», — сказал Кличко.

Несколько дней назад Кличко уже призывал жителей Киева уезжать из города в связи с повреждением ТЭЦ и прекращением подачи тепла в жилые дома. В свою очередь президент Владимир Зеленский обвинил киевские власти в недостаточной подготовке к ЧП.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая ранее говорила, что ситуация в столице наладится за выходные, в воскресенье написала в Telegram, что существенное улучшение ожидается к четвергу.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
