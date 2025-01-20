Израиль освободил 90 заключенных из Палестины в рамках сделки с ХАМАС
Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС, передает Times of Israel со ссылкой на израильское управление тюрем.
В списке освобожденных — 69 женщин и одну несовершеннолетнюю девушку. Кроме того, из тюрьмы выпустили 12 мужчин и восемь юношей, которые не достигли 18 лет. Этих людей ранее осудили за преступления против безопасности Израиля.
Перед освобождением правоохранители проверили личности заключенных, они прошли медицинское обследование. 78 из них — жители Западного берега, их отпустили на КПП в населенном пункте Бейтуния. Остальные являются жителям Восточного Иерусалима.
В начале февраля стартуют переговоры по второму этапу сделки ХАМАС и Израиля, сообщил в разговоре с Al Jazeera советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Консультации по согласованию деталей плана проведут Катар, Египет и США. По словам аль-Ансари, посредники между ХАМАС и Израилем проводят «детальный контроль процесса». Оперативный штаб, в котором обсуждают сделку, находится в Каире.
19 января вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Первый этап рассчитан на 42 дня, в рамках сделки группировка освободит 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. В список на обмен попал и российский гражданин Александр Труфанов.
В рамках первого этапа перемирия палестинская группировка передала Красному Кресту трех заложниц, захваченных в Израиле полтора года назад.
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