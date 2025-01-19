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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС передал первых заложников в рамках сделки с Израилем

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Три израильтянки вернутся домой в воскресенье, их передали Красному Кресту. Соглашение предусматривает прекращение огня, отвод израильских войск и обмен 33 заложников на сотни заключенных палестинцев
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала трех заложниц, захваченных в Израиле полтора года назад, Международному комитету Красного Креста (МККК), передает Al Arabiya.

Переданы три израильтянки: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

Боевики захватили Гонен на музыкальном фестивале Nova, она работала танцовщицей. Дамари имеет второе гражданство Великобритании и была последней британской подданной в плену ХАМАС. Со слов ее матери, Дамари «была ранена в руку, осколком ранена в ногу, ей завязали глаза, затолкали на заднее сиденье ее собственной машины». Штейнбрехер работала ветеринаром и имеет румынское и израильское гражданство. Ее похитили в кибуце Кфар-Аза из ее дома. Она успела позвонить матери и рассказать, что прячется под кроватью, потому что кто-то проник к ней домой.

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В воскресенье, 19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Первый этап рассчитан на 42 дня, в рамках сделки группировка освободит 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. В список на обмен попал и российский гражданин Александр Труфанов.

Кроме того, израильские военные покинут густонаселенные районы, в сектор Газа поступят увеличенные объемы гуманитарной помощи.

Израиль предупредил, что возобновит боевые действия в случае нарушений условий со стороны ХАМАС.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС заложники
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