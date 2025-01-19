ХАМАС передал первых заложников в рамках сделки с Израилем
Палестинская группировка ХАМАС передала трех заложниц, захваченных в Израиле полтора года назад, Международному комитету Красного Креста (МККК), передает Al Arabiya.
Переданы три израильтянки: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).
Боевики захватили Гонен на музыкальном фестивале Nova, она работала танцовщицей. Дамари имеет второе гражданство Великобритании и была последней британской подданной в плену ХАМАС. Со слов ее матери, Дамари «была ранена в руку, осколком ранена в ногу, ей завязали глаза, затолкали на заднее сиденье ее собственной машины». Штейнбрехер работала ветеринаром и имеет румынское и израильское гражданство. Ее похитили в кибуце Кфар-Аза из ее дома. Она успела позвонить матери и рассказать, что прячется под кроватью, потому что кто-то проник к ней домой.
В воскресенье, 19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Первый этап рассчитан на 42 дня, в рамках сделки группировка освободит 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. В список на обмен попал и российский гражданин Александр Труфанов.
Кроме того, израильские военные покинут густонаселенные районы, в сектор Газа поступят увеличенные объемы гуманитарной помощи.
Израиль предупредил, что возобновит боевые действия в случае нарушений условий со стороны ХАМАС.
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