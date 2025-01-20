Орбан исключил марш солдат ЕС по Красной площади

Орбан: в ЕС не должны думать, что их солдаты пройдут маршем по Красной площади

Председательство Венгрии в Совете ЕС «подняло флаг мира и открыло дверь для переговоров о прекращении огня», заявил премьер, подчеркнув, что горд тем, что передает «эстафету мира» администрации США

Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

В ЕС не должны думать, что европейские солдаты будут маршировать по Красной площади, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам председательства страны в Совете ЕС, его слова приводит портал 444.hu.

Он отметил, что председательство Венгрии «подняло флаг мира и открыло дверь для переговоров о прекращении огня». «Наша совесть чиста, потому что мы предупредили Европу, что война ослабляет союз. <...> Если мы не думаем, что европейские солдаты пройдут маршем по Красной площади в Москве, тогда необходима дипломатия», — убежден Орбан.

Венгрия гордится тем, что передает «эстафету мира» американской администрации, подчеркнул премьер. «Давайте будем честными, это по-прежнему их задача, потому что мир требует силы», — заключил Орбан.

В декабре глава венгерского правительства заявлял, что завершение конфликта на Украине находится на «расстоянии вытянутой руки». Он говорил, что «разговоры о мире в Европе были все равно что вызов дьявола», но сейчас, после прихода Дональда Трампа к власти, по его мнению, ситуация изменилась. «20 января начнется новый мир, инаугурация Трампа — еще один шаг к прекращению конфликта, но это не конец», — уверен Орбан. Республиканец неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту.

Премьер Венгрии также высказывал мнение, что конфликт завершится в 2025 году либо мирными переговорами, либо «уничтожением одной из воюющих сторон».

Президент России Владимир Путин говорил, что Москве нужно не перемирие, а мир, «долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями», и что она готова вести диалог на базе стамбульских соглашений 2022 года и реалий на земле. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев намерен получить гарантии безопасности и завершить конфликт в этом году.