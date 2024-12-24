Орбан назвал два сценария окончания конфликта на Украине

Бои завершатся в 2025 году либо переговорами, либо «уничтожением одной из сторон», считает Орбан. Зеленский выражал надежду на окончание конфликта в следующем году. Путин говорил, что России нужно не перемирие, а долгосрочный мир

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Военный конфликт России и Украины завершится в 2025 году либо мирными переговорами, либо «уничтожением одной из воюющих сторон», заявил газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

За годы боев США и Европа потратили на помощь Киеву около €300 млрд, сказал Орбан, отметив, что их можно было бы направить на повышение уровня жизни во всей Европе. «Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели». Украина утратила территории, часть граждан покинула страну, инфраструктура, транспорт и энергетическая система которой «были разрушены до основания», — сказал Орбан.

Венгерский премьер считает, что после поражения Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году в мировой политике настал сложный период: к власти в некоторых западных государствах пришли лидеры, «следующие опасным идеям и неспособные защитить свои страны», с должности ушла «сильный и стабильный» канцлер Германии Ангела Меркель, а во Франции политическая система «показала свое самое уродливое лицо». «И тогда начался военный конфликт с Россией, который оказался непосильным для нас», — сказал он.

Тем не менее, по мнению Орбана, в 2025 году «вместо военной политики вернется политика мирных лет», и Европа добьется экономических успехов.

Российский президент Владимир Путин этой осенью не стал прогнозировать сроки завершения военных действий, отметив, что «это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная». Ранее он говорил, что бои прекратятся за два-три месяца, если США перестанут поставлять Киеву оружие. Путин указывал, что России нужно не перемирие, а мир, «долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями» для страны и ее граждан, а также не раз говорил, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских соглашений 2022 года и реалий на земле.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре заявил, что надеется на окончание боев в 2025 году дипломатическим путем, и выразил мнение, что этому поспособствует политика Трампа. При этом он указал, что переговоры возможны только при условии, что Киев будет вести их не только с Москвой.