Орбан сравнил разговоры о мире в Европе с вызовом дьявола

Венгерский премьер считает, что завершение конфликта находится на «расстоянии вытянутой руки». По его мнению, ситуация вокруг Украины изменилась. И эти изменения он связывает с приходом Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 заявил, что завершение конфликта на Украине находится на «расстоянии вытянутой руки», его слова приводит Index.hu.

«Мы прожили в этой ситуации три года. То, что сейчас это может закончиться, похоже на то, когда ты можешь выйти из-под воды и отдышаться спустя долгое время», — отметил Орбан.

По его словам, для Венгрии, как для христианской страны, важен мир, однако «разговоры о мире в Европе были все равно что вызов дьявола». Сегодня же ситуация изменилась, уверен премьер. Он связывает это с приходом к власти в США Дональда Трампа. «20 января начнется новый мир, инаугурация Трампа — еще один шаг к прекращению конфликта, но это не конец», — считает Орбан.

Говоря о возможности рождественского перемирия, он назвал его реалистичным, но Киев пока отказывается от этого. Орбан также считает, что на линии фронта возникла новая реальность.

«Баланс сил ясен: Европа проиграла эту войну. Они попытаются объяснить, почему поражение является победой, но это не меняет фактов», — убежден он. «Я уже живу в этой новой реальности», — заключил Орбан.

В декабре венгерский премьер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение Будапешта о перемирии на Рождество. «Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил», — сказал он.

Советник украинского лидера Дмитрий Литвин, в свою очередь, сообщил, что с Киевом Будапешт ничего не обсуждал, как и не предупреждал о своих контактах с Москвой. Позднее украинский лидер подчеркнул, что Киеву не нужны такие посредники в мирных переговорах, как премьер Венгрии. Литвин также исключил посредничество от Орбана, которого назвал «назойливым гонцом от Путина».

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Орбан в беседе с ним предлагал заключить рождественское перемирие, Москва согласилась. «Орбан — он мне так и сказал: «Ну чего это вам стоит на день, на два? Это же рождественское перемирие. Ничего противник за эти два-три дня сделать не сможет». Я сказал: «Ну да, наверное, это так», — сказал Путин. По его словам, он попросил премьера узнать украинскую позицию по поводу рождественского прекращения огня, но Киев отказался.