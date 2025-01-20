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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировой

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. Об этом он сообщил сторонникам на митинге в Вашингтоне.

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — сказал Трамп.

Точных сроков окончания боевых действий в двух регионах республиканец не назвал. По словам политика, угроза общемирового вооруженного конфликта близка.

Республиканец также сообщил о намерении усилить защиту границ Соединенных Штатов, чтобы «оберегать наших граждан». Кроме того, Трамп повторил предвыборное обещание выслать из страны миллионы мигрантов.

Уолтц отметил решительность Трампа закончить конфликт на Украине
Политика
Майк&nbsp;Уолтц

Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия на Украине. Во время своей предвыборной кампании политик заявлял, что намерен завершить конфликт Москвы и Киева за один день. В середине января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа отводит на урегулирование «месяцы или даже больше».

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что при урегулировании конфликта Трамп сможет дать Украине «реальные гарантии безопасности». Помимо этого, Киев настаивает на том, чтобы его пригласили в НАТО.

Президент России Владимир Путин называл отказ Украины от вступления от НАТО одним из условий для начала переговоров с ней и прекращения огня. Кроме того, он говорил, что Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; иметь безъядерный статус; с России должны снять санкции и признать Крым и новые территории за ней на международном уровне.

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Военная операция на Украине Дональд Трамп Россия
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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