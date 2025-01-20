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Военная операция на Украине ,  
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Советник Трампа передал слова Зеленского о готовности к концу конфликта

Советник Трампа Уолтц передал слова Зеленского о готовности к концу конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Украина готова работать с США над завершением боевых действий, процитировал Уолтц Зеленского. Ключевые вопросы урегулирования — это участники переговоров и рамки будущего соглашения, заявил советник Трампа
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Военный конфликт России и Украины необходимо завершить, это ясно дал понять избранный президент США Дональд Трамп, и с этим должны согласиться все стороны, заявил журналистам будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц, передает CBS.

«Я думаю, все должны быть с этим согласны. И на самом деле [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас входит в комнату со словами «Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну», — сообщил Уолтц.

В ответ на вопрос, есть ли у Трампа план урегулирования, Уолтц сказал, что не хочет забегать вперед. «Я назову вам ключевые моменты. Во-первых, кого мы посадим за стол переговоров? Во-вторых, как мы их посадим за стол переговоров? И, в-третьих, каковы рамки соглашения?» — добавил советник.

Зеленский ответил на вопрос о возможности завершить конфликт в этом году
Политика
Владимир Зеленский

Во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал завершить военные действия за 24 часа. Впоследствии его спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп добьется урегулирования в первые 100 дней своего президентства. По данным Reuters, команда политика отводит на эти цели «месяцы или даже больше».

Зеленский обещал «сделать все возможное» для завершения конфликта в этом году. Он указывал, что переговоры о мире возможны только после получения Украиной гарантий безопасности. «Путь к миру», описанный президентом, подразумевает частичное вступление в НАТО с распространением действия членства на территории, которые контролирует Киев, и поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

Отказ Украины от членства в НАТО является одним из условий мира, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным летом. В МИДе считают, что вступление Киева в блок НАТО в нынешних условиях «поставит крест» на урегулировании политико-дипломатическим путем. Также Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, обязательства Украины быть нейтральной и безъядерной страной и снятия с России международных санкций.

Путин в поздравлении к Трампу заявил, что Россия открыта к диалогу с новой администрацией США, в том числе по конфликту с Украиной. По данным CNN, республиканец поручил своим помощникам организовать разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. Зеленский допускал, что может поговорить с Трампом в конце января.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Майк Уолтц Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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