Советник Трампа передал слова Зеленского о готовности к концу конфликта

Украина готова работать с США над завершением боевых действий, процитировал Уолтц Зеленского. Ключевые вопросы урегулирования — это участники переговоров и рамки будущего соглашения, заявил советник Трампа

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Военный конфликт России и Украины необходимо завершить, это ясно дал понять избранный президент США Дональд Трамп, и с этим должны согласиться все стороны, заявил журналистам будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц, передает CBS.

«Я думаю, все должны быть с этим согласны. И на самом деле [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас входит в комнату со словами «Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну», — сообщил Уолтц.

В ответ на вопрос, есть ли у Трампа план урегулирования, Уолтц сказал, что не хочет забегать вперед. «Я назову вам ключевые моменты. Во-первых, кого мы посадим за стол переговоров? Во-вторых, как мы их посадим за стол переговоров? И, в-третьих, каковы рамки соглашения?» — добавил советник.

Во время предвыборной кампании республиканец не раз обещал завершить военные действия за 24 часа. Впоследствии его спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп добьется урегулирования в первые 100 дней своего президентства. По данным Reuters, команда политика отводит на эти цели «месяцы или даже больше».

Зеленский обещал «сделать все возможное» для завершения конфликта в этом году. Он указывал, что переговоры о мире возможны только после получения Украиной гарантий безопасности. «Путь к миру», описанный президентом, подразумевает частичное вступление в НАТО с распространением действия членства на территории, которые контролирует Киев, и поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

Отказ Украины от членства в НАТО является одним из условий мира, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным летом. В МИДе считают, что вступление Киева в блок НАТО в нынешних условиях «поставит крест» на урегулировании политико-дипломатическим путем. Также Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, обязательства Украины быть нейтральной и безъядерной страной и снятия с России международных санкций.

Путин в поздравлении к Трампу заявил, что Россия открыта к диалогу с новой администрацией США, в том числе по конфликту с Украиной. По данным CNN, республиканец поручил своим помощникам организовать разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. Зеленский допускал, что может поговорить с Трампом в конце января.