Вступление Украины в альянс в нынешних условиях «поставит крест» на мирном урегулировании конфликта и неизбежно вовлечет страны блока в боевые действия против России, заявил Полищук

Вступление Украины в НАТО в нынешних условиях «поставит крест» на урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, «сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации», заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Хочется надеяться, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, отдающие себе отчет в том, какими разрушительными последствиями может обернуться само приглашение Украины в НАТО», — сказал Полищук.

Он напомнил о постоянных предупреждениях России об опасности членства Украины в блоке.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто говорил о невозможности принять Украину в НАТО, что, по его словам, понимают большинство министров иностранных дел стран блока. Это спровоцирует третью мировую войну, убежден Сийярто.

Эту позицию разделяет и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он назвал лучшим вариантом для Киева сохранение нейтрального статуса и получение гарантий безопасности, в противном случае, уверен он, неизбежна третья мировая. «Мы особенно желаем им членства в Европейском Союзе. Но если бы они были в НАТО, какова вероятность возобновления конфликта? Очень высокая», — считает Фицо.

«План победы» украинского президента Владимира Зеленского, который он представил в Киеве, США и ЕС, включает в том числе немедленное приглашение Украины стать членом НАТО и разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь России. При этом Зеленский признавал: хотя приглашение в альянс «не является пересечением каких-либо красных линий», в Вашингтоне опасаются, что вступление страны в НАТО может втянуть США напрямую в военный конфликт с Россией. Украинский президент также сообщал о колебаниях Германии: «Он [Олаф Шольц] никогда не говорил «нет», но он также никогда не говорил «да».

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит отмечала, что блок пока не готов пригласить Украину, но не исключала этого «в краткосрочной перспективе». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что «Украина в будущем станет членом НАТО». «Вопрос в сроках», — указывал он.

Отказ Украины от членства в НАТО является одним из условий мира, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным летом. Путин также заявлял, что разрешение Киеву бить по России дальнобойным оружием сделает альянс прямым участником конфликта.