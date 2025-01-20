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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о подготовке звонка Трампа Путину после инаугурации

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп поручил своим помощникам организовать разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, пишет CNN. Путин заявлял о готовности к общению с Трампом в любое время
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, одна из целей разговора — обсуждение личной встречи лидеров в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта на Украине. По данным CNN, представители команды Трампа по нацбезопасности начали готовиться к разговору с Путиным несколько недель назад, но пока не ясно, определена ли дата звонка окончательно.

Трамп еще до победы на выборах президента в ноябре говорил, что собирается завершить конфликт на Украине в первые сутки после инаугурации, позвонив Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Financial Times писала в январе, что республиканец пересмотрел этот подход.

14 января Трамп сообщил о намерении в ближайшее время встретиться с Путиным, отметив, что для этого ему нужно «попасть в офис». Российский президент в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время. Его помощник Юрий Ушаков позже предположил, что первым этапом диалога между Путиным и Трампом может стать телефонный звонок. «Обычно приходящий во власть президент... первым осуществляет звонок», — отметил он.

Ушаков объяснил, кто может позвонить первым при разговоре Путина и Трампа
Политика
Дональд Трамп

В Киеве выражали уверенность, что Трамп способен завершить конфликт, и сообщали о работе над встречей республиканца с Зеленским как можно скорее после инаугурации. «Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну», — сказал 17 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

20 января состоится инаугурация Трампа. Он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена. Также республиканец обещал завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. 

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор инаугурация США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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