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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пообещал «сделать все» для завершения конфликта в этом году

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать «все возможное» для завершения конфликта в этом году. Об этом он заявил в своем выступлении на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе «Рамштайн».

«Я сделаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы», — сказал украинский президент (цитата по «РБК-Украина»).

До этого Зеленский не исключил, что в конце января начнет переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, который к тому моменту вступит в должность. После достижения соглашения с Вашингтоном по поводу окончания конфликта Киев может сесть за стол переговоров с Москвой, допустил украинский президент.

Материал дополняется. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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