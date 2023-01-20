Картаполов опроверг слова Останиной по отсрочке для отцов детей-инвалидов

Картаполов сообщил, что не комментировал Останиной данные по отсрочке для отцов детей-инвалидов, поскольку не располагает такой информацией.

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Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что не говорил главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке министерством обороны отсрочки для отцов детей-инвалидов.

«Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — подчеркнул Картаполов.

Останина 20 января рассказала, сославшись на главу оборонного комитета, что «одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров»; по ее словам, ведомство готово поддержать и отсрочку для многодетных отцов, которые воспитывают несовершеннолетних детей. «[Картаполов] находится в постоянном контакте с [с Минобороны] и сказал, что текст [поправок] получил положительное заключение», — подчеркнула Останина.

В настоящее время определено, что отсрочка от призыва по мобилизации по закону предоставляется гражданам с четырьмя и более детьми до 16 лет на иждивении

Слова Останиной прежде уже опровергались. В октября, когда шел призыв по частичной мобилизации, она рассказала, что отсрочки для отцов детей-инвалидов утверждены, как и для тех, чьи жены беременны третьим ребенком и находятся на сроке не менее 22 недель. Она тогда сослалась на слова замминистра обороны Николая Панкова, однако в Минобороны факт разговора с ней опровергли. Затем Останина пояснила, что сама с Панковым не общалась, а информацию об этом ей рассказал Картаполов.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, утром того же дня о ней объявил президент Владимир Путин, который подписал соответствующий указ. Спустя месяц, в конце октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил ему о завершении мобилизации.

Указ о завершении мобилизации Путин не подписал, в Кремле считают, что это необязательно. В декабре Путин говорил, что нужды дополнительном наборе мобилизованных нет. Его представитель Дмитрий Песков многократно отвергал информацию о планах властей возобновить призыв.