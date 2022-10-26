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Останина уточнила, что не общалась с Минобороны насчет новых отсрочек

Останина уточнила, что напрямую не говорила с замом Шойгу об отсрочке для отцов двух детей
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи сообщила, что Генштаб освободил отцов двоих детей с беременными третьим ребенком женами от мобилизации. Депутат сослалась на свой разговор с замминистра обороны, но тот его не подтвердил
Нина Останина
Нина Останина (Фото: Государственная Дума РФ)

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее заявила, что замминистра обороны Николай Панков сообщил ей, что утверждены изменения в директиву Генштаба и отцы двоих детей, чьи жены находятся на 22-й и больше неделе беременности, как и отцы детей-инвалидов, освобождены от частичной мобилизации. Позже она уточнила РБК, что сама не общалась с Панковым, а информацию до нее довел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Днем Останина опубликовала пост в «Телеграме» и сообщила об утверждении новых отсрочек от мобилизации отцам детей-инвалидов и тем, у кого жена беременна третьим ребенком. Депутат ссылалась на беседу с Панковым. Сам заместитель Шойгу опроверг факт разговора, а депутат позже исправила пост: теперь речь идет о беседе с Картаполовым, а не с Панковым.

«Нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО», — добавила она.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Необходимость ее проведения он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». В рамках мобилизации Минобороны планировало призвать не более 300 тыс. резервистов.

13 октября Картаполов заявил, что Министерство обороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки от мобилизации и добавило в группу не подлежащих призыву отцов с тремя детьми в возрасте до 16 лет (ранее это предписывалось в отношении отцов четверых детей). Спустя неделю Останина попросила освободить от призыва отцов двоих детей, срок беременности жен которых составляет более 22 недель.

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Согласно разъяснениям Минобороны, призыву по мобилизации в первую очередь подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие до 55 лет, особенно имеющие боевой опыт. Не станут призывать женщин, многодетных отцов, студентов-очников вузов и колледжей, призывников срочной службы, граждан, негодных к военной службе, а также работников жизненно важных предприятий и часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Илья Пламенев Илья Пламенев
отсрочка частичная мобилизация Госдума Военная операция на Украине отец
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