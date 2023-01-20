В Думе заявили о поддержке Минобороны отсрочки для отцов детей-инвалидов

Минобороны поддержит поправки об отсрочке для отцов детей-инвалидов и единственных сыновей родителей-пенсионеров, сообщила глава думского комитета по делам семьи Нина Останина

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Минобороны готово поддержать предложения депутатов об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов, сообщила «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на разговор с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

«Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров», — сказала депутат.

В разговоре с РБК Останина подтвердила, что такой разговор с Картаполовым действительно был. «Он находится в постоянном контакте с ними (с Минобороны. — РБК) и сказал, что текст [поправок] получил положительное заключение», — пояснила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. По словам Останиной, Минобороны также готово поддержать отсрочку для многодетных отцов, воспитывающих детей до 18 лет. В настоящее время определено, что отсрочка от призыва по мобилизации по закону предоставляется гражданам с четырьмя и более детьми до 16 лет на иждивении.

РБК направил запрос в Минобороны.

По данным «Коммерсанта», предложения поддержали после того, как инициативная группа родителей «Мы рядом» повторно обратилась к президенту Владимиру Путину и руководству Минобороны с просьбой скорректировать правила мобилизации. Это произошло после того, как стало известно о гибели мужа участницы движения Марии Чудовой во время удара по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января. В семье Чудовых воспитывали двоих детей, у одного из которых инвалидность из-за ДЦП.

В октябре во время частичной мобилизации Останина говорила со ссылкой на слова замминистра обороны Николая Панкова, что отсрочки для отцов детей-инвалидов утверждены, как и для тех, чьи жены беременны третьим ребенком и находятся на сроке не менее 22 недель. Однако в Минобороны факт разговора с ней тогда опровергали.

После этого Останина пояснила, что сама не общалась с Панковым, а информацию до нее довел Картаполов.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина, о ее завершении глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства в конце октября.

При этом указ об окончании частичной мобилизации президент России не подписывал: Кремль считает, что такого официального указа не требуется.

В начале декабря глава государства заявил, что никакой необходимости в дополнительном призыве нет. В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что тема продолжения мобилизации в России поднимается искусственно как внутри страны, так и за рубежом.