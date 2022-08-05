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Александр Роднянский перестал быть владельцем российской киностудии

Покинувший Россию Александр Роднянский перестал быть владельцем российской киностудии
Александр Роднянский больше не является владельцем кинокомпании «Нон-стоп продакшн», создавшей фильмы «Левиафан», «Чернобыль» и «Дылда». Решение прекратить бизнес в России продюсер связал с боевыми действиями на Украине
Александр Роднянский
Александр Роднянский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Продюсер Александр Роднянский 2 августа вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн». 99,8% компании, которые ранее принадлежали Роднянскому, перешли назначенному за неделю до сделки гендиректором компании Александру Чуканову. По 0,1% остаются у кипрской Snapfly Ltd и люксембургской Excalibur Development S.A.

Роднянский в разговоре с РБК подтвердил, что больше не является владельцем «Нон-стоп продакшн». «Как и говорил раньше, мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно», — отметил Роднянский. Боевые действия на Украине, по словам продюсера, «лишь ускорили это движение», сделав для него невозможной дальнейшую работу в России.

На вопросы, была ли сделка денежной и какова дальнейшая судьба компании, Роднянский не ответил. Генпродюсер «Нон-стоп продакшн» Сергей Мелькумов от комментариев отказался. Сайт компании сейчас недоступен, при попытке входа появляется сообщение о технических работах.

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Александр Роднянский

Кинокомпания «Нон-стоп продакшн» была основана в 2005 году Сергеем Мелькумовым. В 2009 году долю 51% выкупила зарегистрированная на Кипре компания Роднянского AR Films Ltd. В сентябре 2015 года 49% ООО «Нон-стоп продакшн» перешли Excalibur Development S.A., бенефициаром которой является азербайджанская кредитная организация «Аграркредит» — правопреемник Международного банка Азербайджана, который выступал инвестором кинокомпании. Остальное принадлежало Snapfly Ltd Роднянского и Мелькумова. В декабре 2020 года 99,8% перешли напрямую Роднянскому, перераспределение долей произошло в рамках урегулирования финансовых споров с «Аграркредитом».

Среди проектов «Нон-стоп продакшн» — фильмы «Сталинград» (сборы превысили $68 млн при бюджете $30 млн), «Обитаемый остров. Фильм первый» ($23,8 млн) и «Чернобыль» ($6,5 млн). Компания также сняла «Левиафана» Андрея Звягинцева, который был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и получил «Золотой глобус» и приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля, и «Дылду» Кантемира Балагова, которая также получила ряд призов на Каннском фестивале.

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До 2020 года «Нон-стоп продакшн» входил в список лидеров индустрии, которые получают господдержку в приоритетном порядке. Однако на фоне концентрации Роднянского на авторском кино Фонд кино компанию из этого перечня исключил. Выручка ООО «Нон-стоп продакшн» в 2021 году по РСБУ составила 456 млн руб., чистый убыток — 155,6 млн руб.

Роднянский помимо своего кинобизнеса известен как основатель одного из крупнейших частных телеканалов Украины «1+1» и бывший гендиректор «СТС Медиа», при котором компания вышла на американскую биржу NASDAQ. Среди его достижений — четыре номинации на «Оскар» (в том числе за фильмы «Нелюбовь» и «Левиафан»), а также кинопремии «Золотой глобус» и «Сезар».

После начала военной спецоперации на Украине Роднянский покинул Россию и выступил с осуждением военной операции.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
режиссер Украина кинобизнес Александр Роднянский сделка
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