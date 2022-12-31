Bloomberg назвал Абрамовича наиболее «обедневшим» миллиардером в России

Бизнесмен потерял больше всех из примерно двух десятков российских миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index

Роман Абрамович (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Состояние российского бизнесмена Романа Абрамовича сократилось более чем на 50%, до $7,8 млрд, в 2022 году, сообщает Bloomberg. Год назад его состояние оценивалось в $18 млрд.

Абрамович (260-е место) потерял больше всех из примерно двух десятков российских миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В совокупности их состояние уменьшилось почти на $95 млрд в этом году.

Согласно рейтингу российских миллиардеров Forbes, Абрамович занимал 17-е место с состоянием $6,9 млрд.

Бизнесмен находится под санкциями ЕС и Великобритании. В конце мая Абрамович перестал быть владельцем лондонского клуба «Челси», он перешел консорциуму, куда входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital. Кроме того, четыре суперъяхты, которые связывают с миллиардером, находятся в Турции с тех пор, как из-за санкций яхты российских бизнесменов стали задерживать по всему миру.

Ранее Bloomberg сообщал, что основатель Tesla и SpaceX, а с недавних пор владелец Twitter Илон Маск стал первым в истории, кто обеднел на $200 млрд. В январе 2021 года он был вторым человеком с капиталом более $200 млрд после основателя Amazon Джеффа Безоса, в ноябре того же года его состояние достигло максимума — $340 млрд. Маск оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал глава LVMH Бернар Арно. После падения акций Tesla состояние Маска сократилось до $137 млрд.