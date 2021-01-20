Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете Белого дома

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Перед тем как покинуть Белый дом, президент США Дональд Трамп оставил избранному президенту Джо Байдену, инаугурация которого состоится 20 января, традиционное письмо с советами и напутствиями, передает телеканал CNN.

О содержании письма пока ничего не известно.

Перед уходом Трамп также совершил несколько помилований. Среди тех, кто подвергся президентской амнистии, — рэперы Lil Wayne и Kodak Black, а также его бывший соратник Стив Бэннон. Кроме того, Трамп выступил с прощальной речью.

В преддверии инаугурации Джо Байдена в столице США Вашингтоне усилены меры безопасности. Это связано с тем, что 6 января сторонники Трампа штурмом взяли здание Капитолия с требованием пересмотреть итоги президентских выборов.