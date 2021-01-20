Верховный суд США получил сообщение о бомбе перед инаугурацией Байдена

СМИ расходятся в версиях произошедшего. Корреспонденты NBC сообщили об эвакуации находящегося напротив Капитолия здания, CNN пишет, что сообщение о взрывном устройстве было, но здание суда не эвакуировали

Фото: Mike Segar / Reuters

Сотрудников Верховного суда США в Вашингтоне эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва. Об этом в Twitter сообщил корреспондент телеканала NBC Марк Сегрейвс.

Позже он уточнил, что в здании суда не обнаружили взрывного устройства.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя суда, в учреждение действительно поступило сообщение с угрозой взрыва, однако его сотрудников не эвакуировали. Здание Верховного суда США расположено напротив Капитолия.

В эти минуты в Вашингтоне начинается церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Накануне в город стянули 25 тыс. бойцов Национальной гвардии для поддержания правопорядка в этот день.