Верховный суд США получил сообщение о бомбе перед инаугурацией Байдена
Сотрудников Верховного суда США в Вашингтоне эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва. Об этом в Twitter сообщил корреспондент телеканала NBC Марк Сегрейвс.
Позже он уточнил, что в здании суда не обнаружили взрывного устройства.
Как пишет CNN со ссылкой на представителя суда, в учреждение действительно поступило сообщение с угрозой взрыва, однако его сотрудников не эвакуировали. Здание Верховного суда США расположено напротив Капитолия.
В эти минуты в Вашингтоне начинается церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Накануне в город стянули 25 тыс. бойцов Национальной гвардии для поддержания правопорядка в этот день.