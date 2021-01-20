Песков не увидел изменений для России с приходом Байдена к власти в США

Джо Байден (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Кремль рассчитывает на добрые отношения с США после прихода демократа Джо Байдена к власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для России ничего не изменится (после вступления Байдена в должность). Россия, как жила много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с США», — сказал он (цитата по ТАСС).

Удастся ли Москве наладить отношения с Вашингтоном, будет зависеть от встречной политической воли Байдена и его команды, добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, в Кремле не готовятся к инаугурации Байдена. Ранее Владимир Путин уже поздравил Байдена с избранием на пост президента США, напомнил Песков.

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