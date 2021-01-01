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Выборы президента США ,  
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Кремль допустил участие посла России в инаугурации Байдена

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Посол России в США Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации избранного американского президента Джо Байдена в январе 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос журналистов, кто будет представлять Россию на предстоящей инаугурации, он ответил, что данное мероприятие не предполагает представительство других стран.

«Посол, естественно, может пойти», — добавил Песков, комментируя тот факт, что четыре года назад посол России присутствовал на инаугурации Дональда Трампа.

В штабе Байдена раскрыли детали предстоящей инаугурации
Политика
Джо Байден

Ранее стало известно, что Байден намерен провести церемонию инаугурации в сокращенном формате. «Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно», — пояснил его помощник Рон Клейн.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально победитель еще не назван, однако по подсчетам ведущих американских СМИ, голосование выиграл Байден. Сам он также заявил о своей победе.

Трамп с этими результатами не согласен. Он неоднократно утверждал, что на выборах было допущено много нарушений.

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