Песков не увидел ничего позитивного в отношениях Москвы и Вашингтона

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Кремле на данный момент не планируют контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планируемых контактах в Байденом. Представитель президента добавил, что в отношениях Москвы и Вашингтона Кремль пока не видит ничего позитивного.

«Пока, как видите, мы санкции получаем последовательно новые. То есть пока позитивного ничего нет, к сожалению», — добавил Песков.

Ранее, 17 декабря, российских президент Владимир Путин назвал Байдена опытным политиком, добавив, что «короля делает свита». Глава государства отметил, что российская администрация уже работала с теми, кого называют претендентами на посты в новую администрацию США. В связи с этим, по словам Путина, неожиданностей не предвидеться. По словам Путина, развитие российско-американских отношений будет зависеть именно от того, кого Байден возьмет в свою администрацию.