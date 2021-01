Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия

Клинтон заявила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным перед штурмом Капитолия. Ранее Пелоси назвала беспорядки в Вашингтоне «подарком» российскому лидеру

Хиллари Клинтон (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Бывший госсекретарь США, соперница президента США Дональда Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заподозрила его в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед беспорядками в Вашингтоне. Об этом она заявила в беседе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире подкаста You and Me Both.

«Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию», — заявила Клинтон.

Она отметила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда произошел штурм Капитолия. Сторонников действующего президента США она назвала «сообщниками» и «сторонниками культа» и обвинила их в «пренебрежении демократией».

Такое заявление Клинтон сделала после того, как Пелоси заявила, что беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, были «подарком Путину».