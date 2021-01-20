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Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия

Клинтон заявила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным перед штурмом Капитолия. Ранее Пелоси назвала беспорядки в Вашингтоне «подарком» российскому лидеру
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Бывший госсекретарь США, соперница президента США Дональда Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заподозрила его в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед беспорядками в Вашингтоне. Об этом она заявила в беседе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире подкаста You and Me Both.

«Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию», — заявила Клинтон.

Она отметила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда произошел штурм Капитолия. Сторонников действующего президента США она назвала «сообщниками» и «сторонниками культа» и обвинила их в «пренебрежении демократией».

Такое заявление Клинтон сделала после того, как Пелоси заявила, что беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, были «подарком Путину».

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Позже Клинтон заявила о необходимости создать в конгрессе специальную комиссию, которая займется выяснением возможных связей между Трампом и Путиным. Это расследование необходимо для того, чтобы помочь исправить ущерб, нанесенный «национальной безопасности», и не допустить, чтобы президентом США вновь стала «марионетка», написала она.

Москва неоднократно опровергала обвинения о вмешательстве в выборы США. «Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обвинения со стороны США о вмешательстве России он объяснил «маниакальным упорством».

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Беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января. В тот день сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить итоги президентских выборов. Их выиграл соперник Трампа демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек.

После выборов Трамп неоднократно заявлял, что они прошли нечестно, и отказывался признать поражение. В связи с этим палата представителей США обвинила президента в подстрекательстве к мятежу и объявила Трампу импичмент. Ее решение должен рассмотреть сенат. По информации Politico, верхняя палата конгресса начнет изучать этот вопрос сразу после того, как Байден принесет присягу.

Накануне, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует разговора с лидером США Трампом, президентский срок которого завершается. По его словам, Кремль еще не налаживал контакты с командой избранного президента США Джо Байдена, поскольку они «занимаются своими внутренними проблемами». Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Автор
Виктория Полякова
Хиллари Клинтон Дональд Трамп Владимир Путин выборы президента США
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