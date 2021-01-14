Палата представителей объявила импичмент Трампу

Таким образом Трамп стал единственном президентом США, импичмент которому конгрессмены объявили дважды. Теперь вопрос рассмотрит сенат, в прошлый раз оправдавший главу государства

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Нижняя палата конгресса США большинством голосов утвердила обвинения против президента Дональда Трампа. За импичмент проголосовал 232 конгрессмена, против — 197. При этом, импичмент поддержали 10 республиканцев.

Теперь документ будет передан в сенат. Чтобы объявить импичмент Трампу, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Для утверждения обвинительного вердикта демократам не хватает 17 голосов республиканцев. При этом о возможной поддержке импичмента ранее говорили лишь трое сенаторов от Республиканской партии.

В декабре 2019 года, после того, как демократы получили большинство в нижней палате в результате промежуточных выборов, палата представителей также проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа, но через сенат документ не прошел.

Источник The Washington Post рассказал, что сенат не собирается рассматривать импичмент до инаугурации Джо Байдена. Однако демократы рассматривают возможность объявить импичмент уже после смены президента. После выборов демократы получат перевес в сенате и смогут сами определять процедуру суда над Трампом. При этом цель импичмента — лишить Трампа права баллотироваться на президентский пост в 2024 году.