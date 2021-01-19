Песков заявил об отсутствии у Путина планов по контактам с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент России Владимир Путин пока не планирует разговора с лидером США Дональдом Трампом, президентский срок которого завершается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока [с Трампом] не запланировано никаких контактов. Они могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов нет», — указал Песков. Он добавил, что Кремль еще не налаживал контакты с командой избранного президента США Джо Байдена, поскольку они «занимаются своими внутренними проблемами».

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента 15 декабря. «Готов к взаимодействию и контактам с Вами», — написал российский лидер в отправленной демократу телеграмме. Он выразил убежденность, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».