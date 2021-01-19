Песков заявил об отсутствии у Путина планов по контактам с Трампом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 12:36
Пожарный в Якутии покрылся льдом после тушения пожара. Видео Общество, 14:48 Кремль пообещал «финализировать» работы по «Северному потоку — 2» Политика, 14:42 В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы Бизнес, 14:41 Самые частые ошибки при написании статьи про компанию в «Википедии» Pro, 14:36 Какую работу стоит искать в строительных компаниях в 2021 году Недвижимость, 14:29 Путин заявил о наличии у россиян «многих вопросов» по темпам газификации Политика, 14:29 В Химках две девочки выпали из окна многоэтажного дома Общество, 14:28 Россияне потеснили иностранцев на рынке элитной аренды в Москве Недвижимость, 14:25 Футболист «Сочи» заявил об угрозах после матча со «Спартаком» Спорт, 14:23 В Кремле не связали возможность выезда из России с «ковидным паспортом» Общество, 14:21 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 14:20 Кроссовер Seltos станет одним из первых Kia с новым логотипом Авто, 14:11 Кремль прокомментировал суд над Навальным под портретом Ягоды Политика, 14:10 Тихановская попросила помощи у ОБСЕ для возвращения в Белоруссию Политика, 14:09
Выборы президента США ,  
0 

Песков заявил об отсутствии у Путина планов по контактам с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент России Владимир Путин пока не планирует разговора с лидером США Дональдом Трампом, президентский срок которого завершается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока [с Трампом] не запланировано никаких контактов. Они могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов нет», — указал Песков. Он добавил, что Кремль еще не налаживал контакты с командой избранного президента США Джо Байдена, поскольку они «занимаются своими внутренними проблемами».

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Мелания Трамп записала прощальное обращение. Видео
Политика

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента 15 декабря. «Готов к взаимодействию и контактам с Вами», — написал российский лидер в отправленной демократу телеграмме. Он выразил убежденность, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Сам Байден до выборов называл Россию самой большой угрозой для США. Позже он заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода в политике в отношении России, Ирана и Китая. По его словам, США не смогут решать все мировые проблемы самостоятельно, поэтому им нужно «стать частью большой группы».

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
Материалы по теме
Мелания Трамп записала прощальное обращение. Видео
Политика
СМИ узнали о записанном Трампом прощальном видеообращении
Политика
Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter