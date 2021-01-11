Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

По мнению спикера палаты представителей, отказ Трампа обвинить Россию в причастности к кибератакам на федеральные учреждения США связан с тем, что у Москвы есть на него компромат

Нэнси Пелоси (Фото: Erin Schaff / The New York Times / AP)

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие нынешнего президента Дональда Трампа в отношении массовой атаки хакеров на американские федеральные учреждения, за которой, по мнению Вашингтона, стоит Москва.

«Что касается взлома <...> он ничего не сказал по этому поводу», — заявила она в интервью CBS. Журналист в ответ напомнила, что Трамп говорил о возможной причастности к атаке Китая.

Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с тем, что у России есть на него компромат. «Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа — личное, политическое или финансовое. <...> Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка [президента России Владимира] Путина».

По словам Пелоси, сейчас у власти в Соединенных Штатах находится человек, который «сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело». Она считает, что Трамп виновен в подстрекательстве своих сторонников к мятежу. Спикер палаты представителей отметила также, что что ей нравится идея воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, которая предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны в том случае, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.