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СМИ узнали о рассмотрении импичмента Трампа через час после инаугурации

Верхняя палата конгресса начнет изучать этот вопрос сразу после того, как Байден принесет присягу. Одновременно им придется рассмотреть и утвердить кандидатуры избранного президента на ключевые посты в американской администрации
Фото: Alex Brandon / AP
Фото: Alex Brandon / AP

Сенат конгресса США приступит к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу сразу после инаугурации следующего главы государства Джо Байдена, сообщает газета Politico.

По ее данным, сенаторы могут начать изучать выдвинутые в адрес Трампа обвинения в подстрекательстве к мятежу 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), через час после вступления Байдена в должность. Для этого необходимо согласие всех 100 членов верхней палаты конгресса.

Лидер республиканцев в сенате исключил импичмент Трампу до инаугурации
Политика
Митч Макконелл

Параллельно сенаторам нужно будет утверждать кандидатов Байдена на ключевые посты в американской администрации и его первые инициативы на посту президента. Рассмотрение вопроса об объявлении Трампу импичмента может затруднить этот процесс, отмечает издание.

Байден накануне выразил надежду, что сенат «найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами нации». Под ними он подразумевал утверждение кандидатов на должности министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра финансов и другие посты, а также реализацию программ вакцинации и восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии.

Палата представителей объявила импичмент Трампу
Политика
Фото:Al Drago / Getty Images

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл исключил, что импичмент Трампу будет вынесен до окончания его срока на посту главы государства. По его словам, учитывая все процедуры, правила и прецеденты сената, которые касаются импичмента, нет шансов на то, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как Байден будет приведен к присяге.

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По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание Капитолия 6 января. В этот день, когда конгресс должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл Байден, сторонники Трампа собрались на масштабный митинг в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание конгресса. Чтобы выгнать их оттуда, силовикам потребовалось несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Американские эксперты оценили шансы на приговор Трампу
Политика
Дональд Трамп

13 января за импичмент Трампу проголосовали 232 члена палаты представителей, в том числе 10 республиканцев. Против высказались 197 конгрессменов. Рассмотрение вопроса и суд над президентом могут продолжаться и после того, как он официально сложит с себя полномочия главы государства. В этом случае сенаторы могут запретить ему занимать государственные посты в будущем.

По мнению опрошенных РБК экспертов, шанс, что Трампа признают виновным, велик — профессор политических наук в Корнеллском университете Ричард Бенсел считает, что он равен 50%. С тем, что действующему президенту могут вынести обвинительный приговор, согласен и эксперт американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимиллиан Хесс.

Автор
Наталия Анисимова
сенат импичмент Дональд Трамп Джо Байден
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