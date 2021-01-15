СМИ узнали о рассмотрении импичмента Трампа через час после инаугурации

Верхняя палата конгресса начнет изучать этот вопрос сразу после того, как Байден принесет присягу. Одновременно им придется рассмотреть и утвердить кандидатуры избранного президента на ключевые посты в американской администрации

Фото: Alex Brandon / AP

Сенат конгресса США приступит к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу сразу после инаугурации следующего главы государства Джо Байдена, сообщает газета Politico.

По ее данным, сенаторы могут начать изучать выдвинутые в адрес Трампа обвинения в подстрекательстве к мятежу 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), через час после вступления Байдена в должность. Для этого необходимо согласие всех 100 членов верхней палаты конгресса.

Параллельно сенаторам нужно будет утверждать кандидатов Байдена на ключевые посты в американской администрации и его первые инициативы на посту президента. Рассмотрение вопроса об объявлении Трампу импичмента может затруднить этот процесс, отмечает издание.

Байден накануне выразил надежду, что сенат «найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами нации». Под ними он подразумевал утверждение кандидатов на должности министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра финансов и другие посты, а также реализацию программ вакцинации и восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии.