Политика⁠,
0

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны

Силам НАТО не хватает устойчивости, нет уверенности, что они смогут выдержать длительное военное противостояние, считает вице-адмирал Атли. Он связал это в том числе с ростом взаимозависимости мировых держав
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

В настоящее время вооруженным силам стран НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта. Об этом заявил Bloomberg вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании, глава Объединенного морского командования альянса Майк Атли.

По его мнению, вооруженным силам стран Запада необходимо подготовиться к более сложной обстановке на поле боя, подразумевающей как военные действия, так и киберугрозы. НАТО обладает превосходящими возможностями по сравнению с Россией, но не обязательно способностью выдержать продолжительные боевые действия, предупредил Атли.

«Обладаем ли мы той устойчивостью, которой хотели бы обладать? Думаю, комментарии последних десяти месяцев показали, что нет, не обладаем. Но страны [НАТО] это прекрасно понимают и готовы инвестировать в развитие этих возможностей для повышения нашей устойчивости», — сказал он.

Герасимов обвинил НАТО в наращивании военного присутствия у границ России
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Сейчас, по мнению Атли, ситуация гораздо сложнее, чем во времена холодной войны: это обусловлено взаимозависимостью стран мира, которая делает уязвимыми технологии, цепочки поставок и права интеллектуальной собственности.

«Эта проблема будет становиться все сложнее, все более актуальной и никуда не денется. Это действительно совершенно другое поле боя», — сказал Атли.

В середине ноября Bild сообщил о закрытой встрече высокопоставленных чиновников МИДов и министерств обороны стран Запада с представителями военных кругов и промышленных предприятий. На ней, в частности, обсуждалась слабость восточного фланга альянса перед возможной атакой России.

В целом, как утверждало издание, оценки были тревожными. Так, один из высокопоставленных военных чиновников на встрече отметил, что Россия «очень успешно» трансформировала экономику под ведение боевых действий. Западный ВПК, по его словам, до сих пор делает ставку «на высокое качество, а не на количество», и против России это не только бесполезно, но и слишком дорого, если речь идет об обеспечении эффективной обороны в реальном конфликте.

С его мнением согласились еще несколько военных стратегов: «Один миллиард евро российского оборонного бюджета эквивалентен десяти миллиардам на Западе», — приводил Bild их оценку. Специалисты также отметили, что многие высокотехнологичные вооружения, которые уже заказали западные правительства, поступят в войска лишь спустя годы. Некоторые эксперты также добавили, что вооружения, на которые полагается Запад, в значительной степени устарели.

Москва отвергает утверждения о намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию европейских стран.

