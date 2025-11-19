 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В НАТО на закрытой встрече обсудили слабость перед Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
На встрече, кроме чиновников, были военные эксперты и представители ВПК. Они обсудили несколько слабостей — уязвимость восточного фланга, старость и дороговизну вооружений. Москва опровергает заявления о планах напасть на НАТО
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Высокопоставленные чиновники МИДов и Министерств обороны стран Запада провели закрытую встречу в Вильнюсе с представителями военных кругов и промышленных предприятий. На ней, в частности, обсуждалась слабость восточного фланга альянса перед возможной атакой России, сообщает Bild со ссылкой на присутствовавших на совещании.

Как пишет издание, на встрече в целом звучали тревожные оценки. Приглашенные на нее эксперты заявили о нескольких факторах, которые делают вероятной победу России над восточными странами блока.

Один из высокопоставленных военных чиновников на встрече отметил, что Россия «очень успешно» трансформировала экономику под ведение боевых действий. Западный ВПК, по его словам, до сих пор делает ставку «на высокое качество, а не на количество», и против России это не только бесполезно, но и слишком дорого, если речь идет об обеспечении эффективной обороны в реальном конфликте.

С его мнением согласились еще несколько военных стратегов: «Один миллиард евро российского оборонного бюджета эквивалентен десяти миллиардам на Западе», — приводит Bild их оценку. Специалисты также отметили, что многие высокотехнологичные вооружения, которые уже заказали западные правительства, поступят в войска лишь спустя годы.

Песков назвал прогнозы Писториуса провоенной риторикой
Политика
Борис Писториус

Некоторые эксперты также добавили, что вооружения, на которые полагается Запад, в значительной степени устарели. «[Глава Минобороны Германии] Борис Писториус заявляет, что мы инвестируем как в старые, так и в новые системы, то есть как в танки, так и в решения на базе искусственного интеллекта. Однако на самом деле 99% нашего оборонного бюджета уходит на устаревшие системы, которые оказались бесполезными на Украине», — констатировал один из представителей предприятий оборонной отрасли.

Другой представитель сферы отметил, что в случае начала реального конфликта «100 немецких танков и бронетранспортеров стоимостью €2 млрд будут уничтожены 300 российскими беспилотниками стоимостью €300 тыс.».

Один западный дипломат также сказал, что союзникам не следует полагаться на поддержку США. «В Вашингтоне нам совершенно четко дают понять, что мы предоставлены сами себе. Сейчас внимание Америки сосредоточено на Китае. Россия — наша проблема. «Не ждите нас», — говорят мне [компетентные американские] сенаторы», — заявил он.

Эксперт по внешней политике на закрытой встрече также высказал мнение, что если президента США Дональда Трампа на посту сменит действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, ситуация в Европе может стать еще хуже.

Москва отвергает утверждения о намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию европейских стран.

Татьяна Зыкина
закрытая встреча НАТО Вильнюс оборонная промышленность стратегия
