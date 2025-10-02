Путин пообещал ответные меры на милитаризацию Европы

Военные столкновения лишены смысла и абсурдны, уводят от реальных проблем, заявил Путин и добавил, что Москва никогда не выступала их инициатором

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Россия даст ответ на милитаризацию стран Европы, в этом ни у кого нет сомнений, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», — добавил Путин.

Россия отвечает быстро, когда «появляется угроза безопасности, миру, спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности», продолжил президент и призвал: «Не нужно провоцировать».

«Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь. Их не будет. Наша история доказала: слабость недопустима, потому что создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда», — подчеркнул он.

Власти Германии планируют сделать бундесвер сильнейшей армией Европы. «Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас. Более того, они практически требуют этого», — отметил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Весной Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о создании фонда в размере €150 млрд для инвестиций в военную отрасль. Фонд будет финансироваться за счет совместных заимствований и станет выделять кредиты государствам — членам Евросоюза и другим странам, в том числе Украине, для реализации проектов по укреплению обороноспособности и стимулированию европейской оборонной промышленности.

Европейские страны начали масштабное перевооружение после начала российско-украинского конфликта.